Госдепартамент США в пятницу обвинил Россию в производстве фальшивых ливийских динаров.

Госдепартамент США в пятницу обвинил Россию в производстве фальшивых ливийских динаров. В сообщении Госдепа упоминается перехват на Мальте партии контрафактной валюты (в пересчете на доллары — 1,1 миллиарда). Американские дипломаты уверены, что валюта напечатана российским Госзнаком. Госдеп также выразил благодарность властям Мальты, обнаружившим фальшивые динары на территории острова.Госдепартамент уверен, что поддельная ливийская валюта "в последние годы усугубила экономические проблемы Ливии", а выпускать купюры может только Центробанк Ливии в Триполи.Гознак пока не прокомментировал ТАСС заявление Госдепартамента США. Как сообщалось ранее, Госзнак печатал ливийские динары по заказу Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.МИД России заявил, что поддерживает контакты со всеми сторонами межливийского конфликта и надеется на политическое урегулирование.