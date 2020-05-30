Дипломаты стран Евросоюза разочарованы внешней политикой президента США Дональда Трампа.

Дипломаты стран Евросоюза разочарованы внешней политикой президента США Дональда Трампа. Как сказано в субботнем заявлении министерств иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, решение американцев перестать исключать из-под санкций подпадающие под ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий) проекты в Иране вызывает сожаление. В настоящее время европейские дипломаты оценивают возможные последствия, пишет ТАСС.В свою очередь, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан назвал разрыв отношений между между США и Всемирной организацией здравоохранения, инициированный Дональдом Трампом, "разочаровывающим ударом".ВОЗ нужны реформы, отметил Йенс Шпан, и Европа должна руководить этим процессом. Германия сделает своей целью сбор денег для ВОЗ во время председательства ФРГ в Совете ЕС.Ранее Трамп обвинил в нежелании ВОЗ проводить реформы, медленной реакции на пандемию COVID-19 и ангажированности с КНР.