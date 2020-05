Президент США Дональд Трамп похвалил работу агентов Секретной службы во время акции протеста против полицейского насилия, прошедшей накануне у Белого дома в центре Вашингтона. По данным полиции, в акции в Лафайет-сквер приняли участие около тысячи молодых людей, половина из которых были афроамериканцами.

Президент США Дональд Трамп похвалил работу агентов Секретной службы во время акции протеста против полицейского насилия, прошедшей накануне у Белого дома в Вашингтоне. По данным полиции, в акции в Лафайет-сквер приняли участие около тысячи молодых людей, половина из которых были афроамериканцами.Люди протестовали в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Один из лозунгов протестующих — "Я не могу дышать" — воспроизводил слова Флойда перед смертью.Охрана Белого дома пресекла попытки демонстрантов разобрать металлическое ограждение, отделявшее их от забора президентской резиденции. В какой-то момент собравшиеся даже сожгли американский флаг.Из-за акции протеста доступ в Белый дом был перекрыт больше чем на час. Позже участники акции направились в сторону Конгресса США."Великолепная работа Секретной службы США прошлым вечером у Белого дома, — написал Трамп в "Твиттере".По его словам, агенты службы действовали не только абсолютно профессионально, но и очень спокойно, и он, находясь внутри своей резиденции, видел каждый шаг и "не мог бы чувствовать себя еще более защищенным".По словам Трампа, участники акции у Белого дома имели очень слабое отношение к памяти Джорджа Флойда, собравшись лишь затем, чтобы устроить беспорядки. Секретная служба легко с ними справилась, отметил американский президент.А вот "вечно ищущая денег и помощи" мэр Вашингтона Мюриэл Баузер, по мнению Трампа, повела себя плохо, не позволив полиции округа Колумбия вмешаться. "Это не их работа". Мило", — сыронизировал Трамп.Афроамериканка Баузер в своем "Твиттере" ответила, что "ее департамент полиции" всегда будет защищать округ Колумбия и всех находящихся в нем. Она также отметила, что согласна с протестующими, реализующими свое конституционное право на свободу слова после убийства Джорджа Флойда и "сотен лет институционного расизма".Мэр Вашингтона также призвала жителей столицы США и всю нацию проявлять сдержанность, добавив, что сила американцев — "в мире, в их голосах и, в конечном счете, на избирательных участках в ноябре", когда в стране пройдут президентские выборы.While he hides behind his fence afraid/alone, I stand w/ people peacefully exercising their First Amendment Right after the murder of #GeorgeFloyd & hundreds of years of institutional racismThere are no vicious dogs & ominous weapons. There is just a scared man. Afraid/alone...— Muriel Bowser #StayHomeDC (@MurielBowser) May 30, 2020