Народный артист РФ, старейший артист Российского академического молодежного театр Юльен Балмусов скончался на 80-м году жизни, сообщает ТАСС. Уточняется, что причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция.

Народный артист РФ, старейший артист Российского академического молодежного театр Юльен Балмусов скончался на 80-м году жизни, сообщает ТАСС. Уточняется, что причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция. Старейший артист театра был примером для многих поколений актеров и являлся эталоном высокого служения искусству.Юльен Балмусов родился в предвоенном 1940-м году. После окончания Щепкинского училища служил в Центральном детском театре (ныне РАМТ). В его творческой биографии более 100 театральных работ: "Отверженные", "Вишневый сад", "Король Лир". Начал репетировать в новой постановке "Горя от ума".Широкому зрителю Балмусов известен по роли Герцена в экранизации "Былого и дум", Феликса Дзержинского в пяти разных картинах, а также роли профессора Штольца в сериале "Папины дочки". Поклонники голливудского кино узнают его голос в "Звездных войнах" (Дарт Вейдер), геймеры – в играх Warcraft и Harry Potter and the Philosopher’s Stone.Последней работой Балмусова в большом кино стала роль папы Юлия II в фильме Андрея Кончаловского "Грех".На этой неделе театр понес еще одну потерю – ушел из жизни Петр Подъяпольский, прослуживший в РАМТе более 30 лет.