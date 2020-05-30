Неизвестный открыл стрельбу по протестующим из своего автомобиля, сообщает The Detroit News со ссылкой на начальника полиции Детройта Джеймса Крейга. По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу по толпе из своего автомобиля в районе Кадиллак Сквер, в результате чего погиб 19-летний юноша.

Неизвестный открыл стрельбу по протестующим из своего автомобиля, сообщает The Detroit News со ссылкой на начальника полиции Детройта Джеймса Крейга.По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу по толпе из своего автомобиля в районе Кадиллак Сквер, в результате чего погиб 19-летний юноша. В ходе протестов полиция Детройта арестовала более 40 человек.Массовые протесты начались после смерти задержанного полицейскими в Миннеаполисе. Мужчина подозревался в использовании фальшивых купюр, которыми пытался расплатиться за пачку сигарет. Вызванная полиция задержала его с использованием жестких методов. Один из полицейских надел на него наручники и повалил на землю, придавив коленом шею. Задержанный кричал, что не может дышать, однако полицейские не обращали на это внимания. Вскоре мужчина умер в больнице.Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили на следующий день. Одному из них в пятницу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В Миннеаполисе вводится комендантский час.