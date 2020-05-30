В Израиле, где все основные ограничения уже отменили, вдвое — до 72 — подскочило число заболевших за сутки. Если тревожная тенденция продолжится, власти готовы вновь вернуть жесткие карантинные меры.

В Израиле, где все основные ограничения уже отменили, вдвое — до 72 — подскочило число заболевших за сутки. Если тревожная тенденция продолжится, власти готовы вновь вернуть жесткие карантинные меры. Между тем, местные врачи нашли эффективный способ защитить от инфекции не только больницы, но и любые другие помещения. Технологию уже успешно опробовали в госпитале в пригороде Тель-Авива.Минздрав Израиля бьет тревогу. Жара, весна, усталость заставляют людей пренебрегать дистанцией, ходить без масок, забыть об осторожности. И вот число новых заболевших, взлетев вдвое, достигло сегодня 72. Если тенденция не сменится, школы и синагоги закроют вновь. И медики пытаются найти способ, прервать эту дурную бесконечность.В полной защитной амуниции: перчатки, бахилы, костюм, маска, экран, мы заходим в "красную зону" больницы Маяней-а-Йешуа.В разгар пандемии здесь ждали катастрофы. Клиника расположена в центре города ортодоксального иудаизма Бней-Брака. Где не слишком усердно соблюдали предписания Минздрава, где полиция опечатывала синагоги и иешивы, блокируя въезды и выезды из района, в котором, по мнению медиков, каждый третий мог быть заражён коронавирусом.Сегодня здесь почти пусто, двое пожилых людей подключены к аппаратам ИВЛ, ещё несколько остаются в палатах для легких больных. Но реанимация, которая ещё недавно работала как заводской конвейер — пуста.Вот так выглядит палата реанимации в коронавирусном отделении. Ещё недавно здесь было восемь инкубированных тяжелых больных, но как видите, на сегодняшний день проблема решена, ни одного человека в отделении нет, и будем надеяться, что в ближайшее время уже не будет.Это не случайность и не чудо. Это тщательно выстроенная система безопасности и дезинфекции, с использованием ультрафиолетовых ламп. Где правильно выбранная длина волны и продуманный алгоритм размещения источников света практически полностью убивает COVID-19, не нанося ущерба ни больным, ни медикам."Установленные лампы не вырабатывают озон, опасный и вредный для дыхательных путей. А значит, появилась возможность дезинфицировать помещения, когда больные находятся в палате. Мы провели исследование и выяснили, что после такой дезинфекции на поверхностях вообще не остаётся бактерий", — пояснил Моти Равид, профессор, директор медицинского центра спасения в городе Бней-Брак.Результат впечатляющий: за все время пандемии в больнице не было ни одного случая заражения больных и медиков друг от друга. Лампы теперь включают в палатах с легкими больными. Они же дезинфицируют помещения с тяжелыми, подключенными к ИВЛ пациентами.Этот метод уже приняли несколько крупных клиник Израиля. Больница Ха-Шарон в центре страны, ещё несколько недель назад специализировалась только на коронавирусе. Сейчас она полностью очищена и возвращена обычным пациентам."Эта система даёт ощущение защищенности и больным, и врачам", — говорит Алон Озери, административный директор больницы.Волна пандемии в Израиле спадает. Открываются рестораны, лектории, музеи, где новые условия диктуют новые правила медицинской безопасности.При правильно заданном алгоритме и нужной длине волны ультрафиолет будет защищать классы, офисы и храмы, также надёжно, как и больничные палаты."Использование этой системы в подобных учреждениях, как-то: школы, детские сады, кинотеатры — оно проще, чем в больнице, потому что уровень инфицированности – ниже", — пояснил Борис Оркин, создатель системы дезинфекции, заведующий отделением детской хирургии Медицинского центра.Это уже черты нового времени. После пандемии. Жизнь становится прежней, но социальная дистанция, гигиена и дезинфекция, похоже, останутся с нами.