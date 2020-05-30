Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса. Об этом пишет газета Daily Mail.

Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса. Об этом пишет газета "Daily Mail".В Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний провели исследование, в ходе которого образцы животных, которые продавались на рынке, протестировали на COVID-19. Результаты оказались отрицательными. Это означает, что от животных покупатели заразиться не могли.При этом подтвердилась версия о том, что вирус возник в летучих мышах, прежде был передан людям через промежуточное животное. Вероятно, печально известный рынок морепродуктов стал местом широкого распространения инфекции, когда один человек заразил многих других.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.