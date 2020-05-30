В Краснодаре полицейские задержали мужчину, который в пьяном виде требовал открыть дверь лайнера в полете.

В Краснодаре полицейские задержали мужчину, который в пьяном виде требовал открыть дверь лайнера в полете. Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга в Краснодар, пишет ТАСС.Как рассказала в субботу представитель МВД России Ирина Волк, мужчина, уроженец Хабаровского края, во время полета вел себя агрессивно, матерился, отказывался выполнить требования экипажа.В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье "хулиганство на воздушном транспорте". Также он будет оштрафован за "появление в общественных местах в состоянии опьянения".