В Краснодаре полицейские задержали мужчину, который в пьяном виде требовал открыть дверь лайнера в полете.
В Краснодаре полицейские задержали мужчину, который в пьяном виде требовал открыть дверь лайнера в полете. Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга в Краснодар, пишет ТАСС.
Как рассказала в субботу представитель МВД России Ирина Волк, мужчина, уроженец Хабаровского края, во время полета вел себя агрессивно, матерился, отказывался выполнить требования экипажа.
В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье "хулиганство на воздушном транспорте". Также он будет оштрафован за "появление в общественных местах в состоянии опьянения".