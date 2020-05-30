Двое неизвестных преступников ограбили инкассаторов в Кировском районе Красноярска, открыв по ним стрельбу. Момент происшествия попал на камеру. На кадрах видеозаписи, опубликованной в ..

Двое неизвестных преступников ограбили инкассаторов в Кировском районе Красноярска, открыв по ним стрельбу. Момент происшествия попал на камеру.На кадрах видеозаписи, опубликованной в СМИ, видно, как двое людей в темной одежде подбегают к банковским сотрудникам сзади, пока те открывают служебную машину. Затем злоумышленники достают оружие и несколько раз стреляют в инкассаторов. После этого они садятся в машину и скрываются.Двое инкассаторов получили ранения и были доставлены в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Грабителей объявили в розыск.