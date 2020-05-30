В Кингисеппском районе Ленинградской области два человека не сумели покинуть загоревшееся здание. Дом, рассчитанный на четыре квартиры, вспыхнул в ночь на субботу. В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства ЧП.

Трагический инцидент, унесший две человеческие жизни, произошел в ночь на субботу, 30 мая, в деревне Захонье Кингисеппского района Ленинградской области, где вспыхнул жилой дом на четыре квартиры.Большинство жильцов загоревшегося здания сумели эвакуироваться, однако 60-летняя женщина и ее десятилетний внук не смогли покинуть строение. Впоследствии их тела осмотрели эксперты, не обнаружившие признаков насильственной смерти.В настоящее время сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства ЧП в рамках доследственной проверки.