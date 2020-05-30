Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка. В Миннесоте продолжаются ожесточенные протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка. В Миннесоте продолжаются ожесточенные протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.Как сообщил на брифинге в субботу, 30 мая, командующий Нацгвардией в Миннесоте генерал-майор Джон Дженсен, мобилизация дополнительных сил началась накануне, и к полудню (20 часов по Москве) субботы число задействованных бойцов может достичь 2500. Однако, по признанию генерала этого оказалось недостаточно, поэтому было объявлено о полной мобилизации сил Нацгвардии. Такое происходит впервые со времен Второй мировой войны, пишет ТАСС.В свою очередь губернатор, сообщая о принятом решении отметил, что это "мера, которую не принимали ни разу за всю 164-летнюю историю Нацгвардии Миннесоты". Слова Уолза цитирует РИА Новости.Беспорядки вспыхнули в городах Миннеаполис, Сент-Пол и ряде других после гибели афроамериканца Флойда от рук полиции. При задержании полицейские надели на Флойда наручники, повалили его втроем, а один из них наступил ему коленом на шею. Задержанный несколько раз сумел сказать, что не может дышать, а потом затих. Он умер в реанимации.После начала беспорядков четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Супруга экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда, подала на развод.