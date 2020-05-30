С 6 по 8 июня посетители смогут пообщаться с писателями, увидеть выступления известных артистов и музыкантов.

В начале июня в столице пройдет книжный фестиваль "Красная площадь". Как сообщил в субботу портал правительства Москвы, с 6 по 8 июня посетители смогут пообщаться с писателями, увидеть выступления известных артистов и музыкантов.В условиях пандемии коронавируса COVID-19 гостям и участникам литературного марафона придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Использование медицинской маски и перчаток — обязательно. Организаторы будут проводить регулярную дезинфекцию площадок.Из-за карантинных мер в Москве в сроки проведения фестиваля посетить его можно будет пешком или оформив разовый цифровой пропуск.