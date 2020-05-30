В городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО). В субботу, 30 мая, там произошла перестрелка между сотрудниками силовых структур и неизвестными людьми.

В городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО). В субботу, 30 мая, там произошла перестрелка между сотрудниками силовых структур и неизвестными людьми.Режим КТО действует в районе, ограниченном несколькими улицами. Решение о его введении принял начальник УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майор Чернышев "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности", пишет ТАСС.