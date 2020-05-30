Конфликт в электропоезде перерос в драку на платформе станции Октябрьской железной дороги и привел одного из его участников в суд. Мужчину, который избил попутчика, обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью.

Избиение пассажира закончилось уголовным делом и судом – правоохранители закончили расследование в отношении сотрудника ЧОП, который в феврале текущего года напал на пассажира поезда в Тверской области.Как установили стражи порядка, работник частного охранного предприятия, которое должно обеспечивать порядок в этой электричке, атаковал мужчину, ехавшего в вагоне.Охранник, который, как утверждается, в момент инцидента не был при исполнении обязанностей, вытолкнул оппонента на платформу на станции "Калашниково" Октябрьской железной дороги, после чего избил его.В полиции сообщили, что нападение произошло после того, как у зачинщика "мгновенно и без явной причины возникла неприязнь к одному из попутчиков".Теперь 23-летний "чоповец" предстанет перед судом, которому предстоит определить степень вины мужчины, обвиняемого по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".