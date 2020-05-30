По мнению директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, работа по созданию вакцины от нового коронавируса займет полтора года. Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде Опасный вирус. Вакцина на телеканале Россия 1.

Клинические исследования при производстве вакцин обычно делятся на четыре фазы, которые в общей сложности могут занимать до 5 лет. Однако коронавирус COVID-19 торопит ученых.По мнению директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, работа по созданию вакцины от нового коронавируса займет полтора года. Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1".По словам Клюге, ранее не было такой скорости и глобальной солидарности, как и такого сотрудничества в вопросе разработки вакцины. Вакцина, говорит он, должна быть эффективной, но в то же время и безопасной.Очень важны две вещи. Во-первых, нужно продолжать соблюдать основные меры безопасности до получения вакцины. Во-вторых, когда вакцина появится, она должна стать достоянием всего мира."Не должно быть того, что было в прошлом, когда вакцина была доступна только тем, кто мог за нее заплатить", — говорит представитель ВОЗ.По словам Клюге, неважно, в какой стране появится вакцина — главное, чтобы был равный доступ для всех. И даже наличие вакцины не поможет уже заболевшим людям, поэтому очень важно иметь и эффективное средство для лечения новой коронавирусной инфекции.В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, по оптимистичным прогнозам, первые клинические исследования для самой первой вакцины от COVID-19 рассчитывают начать в конце июня — начале июля, а завершить — в середине сентября. Об этом рассказал в фильме "Опасный вирус. Вакцина" генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов.