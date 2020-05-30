Владелец московского футбольного клуба Спартак Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, рассказал о своем самочувствии.

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, рассказал о своем самочувствии."Мне уже стало получше, лучше себя чувствую", – приводит слова Федуна РИА Новости.В четверг, 7 мая, пресс-служба "красно-белых" объявила о том, что владелец клуба госпитализирован в одну из столичных клиник. У него выявили вирус COVID-19. Через десять дней Федун сообщил об улучшении самочувствия, а уже 25 мая он был выписан из больницы.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило шесть миллионов человек, из которых 367 тысяч скончались.