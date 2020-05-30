Разрешаются занятия спортом и прогулки при соблюдении социальной дистанции.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил о переходе региона к первому этапу снятия ограничений, сообщает пресс-служба областной администрации.С 30 мая в регионе откроются некоторые непродовольственные магазины. У этих торговых точек должен быть отдельный вход и площадь торгового зала не более 400 квадратных метров. Также разрешаются совместные занятия спортом на открытом воздухе (не более двух человек) и прогулки при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. При этом нельзя посещать места массового пребывания, в том числе детские площадки.«В наших силах сделать так, чтобы заболеваемость COVID-19 во Владимирской области уверенно пошла на спад. Тогда мы совсем скоро сможем перейти ко второму и третьему этапу снятия ограничений», — заявил Владимир Сипягин.При этом в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.По состоянию на 30 мая, во Владимирской области подтверждено 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 2617 заразившихся коронавирусом.