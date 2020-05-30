30.05.2020

2020-05-30 18:10:03

Владимирские художники нарисуют свою благодарность врачам

На передовой, даже в субботу- наши медики. Врачи, которые работают с коронавирусными больными, трудятся в очень тяжелых условиях. Наша область присоединяется к мировой акции с участием художников. Свою благодарность главным бойцам с коронавирусом они выражают с помощью красок.

Виктор Шамаев, художник:

- Наши врачи проявляют чудеса героизма. Они ценой своей жизни спасают людей. Я дарю свою картину во Владимире строящемуся новому медицинскому центру.

"Художники - медикам". Так назвали акцию Виктор Иванович Шамаев, ветеран войны и труда, член союза художников России, и его сын Герман Шамаев, координатор благотворительного проекта. В борьбе с эпидемией все врачи - герои, говорит художник . Об этом особенно важно помнить в год 75-летия Победы.



Виктор Шамаев, художник:

- Когда начались известные события с пандемией и началась подготовка к 9 мая к Дню Победы, папе исполнилось 91 год, и мы понимали, что парада не будет в это время, ситуация стала стала серьёзной. И, хотелось, поддержать людей, которые настоящие герои.

Знакомые места, любимые пейзажи и близкая сердцу природа. Акцию поддержали союз художников Владимирской области и региональное отделение ОНФ. 18 картин, каждая из которых хранит частичку родного края. Свою работу - "Мартовский вечер на Октябрьской улице" - передал и Дмитрий Холин.



Дмитрий Холин председатель регионального отделения Союза художников:

- Настроение яркое, солнечное, вечернее. Оно присутствовало у меня в мастерской, а сейчас будет присутствовать в одной из больниц.

Врачей благодарят во всём мире. Арт-работы, посвящённые медикам, появились в Италии, США, и Китае. Медсёстрам, борящимся с ковид 19, посвятил свои граффити мексиканский художник Алехандро Баутиста. Врачи сменили супергероев на постерах. Такой стиль выбрали китайские художники. Проникновенные комиксы Иранской художницы Махназ Йездани рассказывают о буднях медиков, которые, спасая жизни пациентов, жертвуют своими. Теперь свой вклад внесли и владимирские художники.



Анна Паевская, член регионального штаба ОНФ:

- В период эпидемии, в которой мы сейчас оказались, я думаю, неслучайно именно на Владимирской земле, по инициативе Виктора Ивановича Шамаева, родилась акция. Изумительная, акция доброты, акция милосердия.

Принять участие в акции приглашают всех художников Владимирской области. Заявку можно заполнить на сайте "Центра Изобразительного искусства". Картины появятся и в районных больницах. Передать работы надеются 21 июня, в день медработника.

Нина Глизница, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".