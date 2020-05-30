30.05.2020

2020-05-30 19:45:04

Во Владимире начались новые отключения горячей воды

Очередная серия сезонных отключений затронет более половины города.

«Владимирские коммунальные системы» сообщают, что в связи с проведением плановых работ по подготовке к отопительному сезону, до 12 июня (до 23 час. 59 мин.) будет отсутствовать горячее водоснабжение по следующим адресам:

- ул. Диктора Левитана, дома 2, 3, 3б, 3в, 4а, 5, 5а, 26, 29, 31, 33, 35,

- ул. Дворянская, дом 16,

- ул. Доватора, дома 2, 3а,

- ул. Казарменная, дом 9, 9а,

-ул. Красноармейская, дом 24, 24а, 28, 30, 34г,

- проспект Ленина, дома 1, 2, 8а, 23,

- ул. Ломоносова, дом 1,

- Октябрьский военный городок, дома 7, 7а, 21, 23, 24, 25,

- ул. Офицерская, дом 20,

- ул. Пичугина, дома 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14,

- ул. Разина, дома 2, 7а, 7б, 11, 12а, 14,

- ул. Садовая, дома 15, 17,

- ул. Стрелецкая, дома 36а, 20, 30а, 32,

- ул. Стрелецкий мыс, дом 1,

- ул. Студеная гора, дом 5б, 7, 34, 34а, 36, 36а,

- ул. Сущевская, дом 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 13а,

- ул. 9-го Января, дома 1а, 2, 5а.

Рекомендуется при обнаружении выхода теплоносителя на поверхность не подходить к опасному месту и незамедлительно сообщать о повреждениях в оперативно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20.