30.05.2020

2020-05-30 14:15:03

Во Владимирской области зарегистрировано 2617 случаев коронавируса

Больше всего - 539 - во Владимире

380 - в Петушинском районе,

368 - в Гусь-Хрустальном,

242 - в Александровском,

221 - в Ковровском,

219 - о. Муром,

109 - в Кольчугинском,

89 - в Собинском,

79 - в Судогодском,

66 - в Юрьев-Польском,

66 - в Киржачском,

66 - в Вязниках,

43 - в Меленковском,

43 - в Суздальском,

42 - в Камешковском,

24 - в Радужном,

11 - в Гороховецком,

10 - в Селивановском.

На 30 мая 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

17 - во Владимире,

7 - в Гусь-Хрустальном районе,

5 - в Ковровском,

4 - в о. Муром,

4 - в Александровском,

3 - в Судогодском,

3 - в Киржачском,

2 - в Юрьев-Польском,

2 - в Гороховецком,

3 - в Мелековском,

4 - в Вязниковском,

4 - в Суздальском,

2 - в Селивановском,

1 - в Кольчугинском,

1 - в Собинском,

1 - в Камешковском.