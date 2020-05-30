Сотрудники одного из американских силовых ведомств получили огнестрельные ранения в ходе столкновения с протестующими в Калифорнии. Впоследствии один из пострадавших правоохранителей скончался в больнице.

Сотрудник Federal Protective Service – полицейского подразделения, входящего в состав Министерства национальной безопасности США, получил смертельное огнестрельное ранение в ходе противостояния с демонстрантами в городе Окленд, расположенном в штате Калифорния.Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в ночь на субботу, 30 мая. Правоохранитель стал одним из двух силовиков, пострадавших от огнестрельного оружия, его удалось доставить в больницу, где он скончался.Напомним, что протестная активность, охватившая несколько регионов в США, стала ответной реакцией на убийство чернокожего мужчины Джорджа Флойда, который погиб в ходе полицейского задержания в Миннеаполисе.Жители десятков американских городов вышли на улицы, через некоторое время начались погромы, поджоги и столкновения со стражами порядка, отмечены неоднократные случаи мародерства. В результате происходящего уже появились новые жертвы.