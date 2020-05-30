Один из самых вероятных сценариев развития пандемии нового коронавируса - вторая волна в осенний период подъема острых респираторных вирусных инфекций. Об этом рассказала в фильме Наили Аскер-заде Опасный вирус. Вакцина на телеканале Россия 1 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Один из самых вероятных сценариев развития пандемии нового коронавируса — вторая волна в осенний период подъема острых респираторных вирусных инфекций. Об этом рассказала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, сейчас ученые и врачи пытаются просчитать, будет ли коронавирус COVID-19 давать микс-инфекцию с другими респираторными инфекциями осеннего сезона. Это уже заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа в этом сезоне: есть данные, что от одного больного могут выделяться оба вируса вместе — и вирус гриппа, и COVID-19."И тогда это, конечно, тяжелое течение. Поэтому мы думаем о том, как защитить людей осенью, буквально сейчас", — сообщила глава Роспотребнадзора.Люди, сделавшие прививку от гриппа, по словам Поповой, будут в первую очередь защищены именно от него. Однако это уже значительно снизит риски тяжелого течения заболевания новым коронавирусом в непростой период, который ожидается осенью.Глава Роспотребнадзора также рассказала, что перенесенный сезонный коронавирус не дает перекрестного иммунитета для COVID-19. В том числе и поэтому в России очень надеются, что получат вакцину от нового коронавируса вовремя — до второй волны этого заболевания.