Россия вывезла еще не всех своих граждан, которые находятся за границей и хотят вернуться на родину, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны в субботу, 30 мая.

Россия вывезла еще не всех своих граждан, которые находятся за границей и хотят вернуться на родину, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны в субботу, 30 мая.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в ходе заседания, что на данный момент за рубежом остаются порядка 25 тысяч 200 россиян, застрявших там из-за пандемии коронавируса. Их списки выверяются. По словам министра, в ближайшие несколько дней планируется еще около десятка вывозных рейсов, пишет РИА Новости.На совещании Путин поручил ведомствам выработать позицию России в связи с решением ряда государств снять введенные из-за распространения коронавируса ограничения в туристической сфере.Президент также обратил внимание, что некоторые страны, которые сняли ограничения в связи с улучшением ситуации, вновь к ним возвращаются. "Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению", — цитирует слова главы государства "Интерфакс".Путин, кроме того, подчеркнул необходимость определить позицию РФ в связи с выходом США из договора по открытому небу (ДОН). В этой связи он напомнил, что в скором времени закончится и срок действия договора СНВ-3, и эта проблема также требует обсуждения.Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказал мнение о том, что срок действия договора СНВ-3, вероятно, истечет 5 февраля 2021 года. "На мой взгляд, шансы на сохранение договора СНВ-3 стремительно близятся к нулю", — сказал Рябков в интервью американскому изданию The National Interest.