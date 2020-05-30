Клуб Континентальной хоккейной лиги Автомобилист приобрел у нижегородского Торпедо права на оборонца Сергея Зборовского в обмен на денежную компенсацию. Уральцы уже заключили с 23-летним защитником односторонний контракт на два следующих сезона.

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" приобрел у нижегородского "Торпедо" права на оборонца Сергея Зборовского в обмен на денежную компенсацию. Уральцы уже заключили с 23-летним защитником односторонний контракт на два следующих сезона.Зборовский – бронзовый призер молодежного чемпионата мира в составе сборной России, воспитанник столичного хоккея, профессиональную карьеру начинал в молодежной команде ХК МВД. В 2014 году уехал в Канаду и выступал в молодежной лиге Запада за команду "Реджайна Пэтс", затем играл в АХЛ за "Хартфорд" и в ECHL за "Гринвилл". В 2018 году Сергей вернулся в Россию, подписал контракт с ХК "Сочи", а в прошлом году перешел в "Торпедо".