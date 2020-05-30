В финале Кубка Австрии по футболу Зальцбург на поле Вертерзе-Штадион в городе Клагенфурт-ам-Вертерзе разгромил команду Аустрия из Лустенау со счетом 5:0.

В финале Кубка Австрии по футболу "Зальцбург" на поле "Вертерзе-Штадион" в городе Клагенфурт-ам-Вертерзе разгромил команду "Аустрия" из Лустенау со счетом 5:0.У победителей встречи голами отметились Доминик Собослаи (20-я минута), Ноа Окафор (54), Маджид Ашимеру (66) и Секу Койта. Автогол на свой счет записал защитник проигравшей команды Доминик Штумбергер (21).Таким образом, "Зальцбург" в седьмой раз завоевал Кубок Австрии за последние девять лет. Ранее "быки" брали этот трофей в 2012-м, 2014-м, 2015-м, 2017-м и 2019-м годах.