Американская компания SpaceX перенесет на июнь запуск на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Старту мешает плохая погода.

Американская компания SpaceX перенесет на июнь запуск на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Старту мешает плохая погода.SpaceX запросила возможность резервного запуска 2 июня, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.Первоначально запуск должен был состояться еще в среду, однако из-за непогоды в районе космодрома он был отменен и перенесен на 30 мая. Но в этот день, также как и 31 числа, прогнозируется неблагоприятная погода. По данным американских метеопрогнозов, благоприятные условия для старта появятся в июне с наступлением сухой погоды, сообщает "Интерфакс".В полет на Международную космическую станцию должны отправиться астронавты-ветераны Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. У каждого за плечами по две экспедиции. Именно Хёрли в 2011 году приземлил последний американский шаттл.