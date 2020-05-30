Мастера спортивных единоборств зарабатывают гораздо меньше звезд игровых видов спорта, констатирует исследование издания Forbes, которое в очередной раз опубликовало Топ-50 самых богатых атлетов мира. В списке боксеров лидирует британец Тайсон Фьюри, а среди бойцов ММА – ирландец Конор Макгрегор.

Мастера спортивных единоборств зарабатывают гораздо меньше звезд игровых видов спорта, констатирует исследование популярного издания Forbes, которое в очередной раз опубликовало Топ-50 самых богатых атлетов мира. В списке боксеров лидирует британец Тайсон Фьюри, а среди бойцов ММА – ирландец Конор Макгрегор.Обладатель чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Фьюри за период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020-го заработал 51 млн евро и занимает в списке самых богатых спортсменов мира 11-е место.Проигравший в чемпионском бою американской лиги UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову Макгрегор остается самой популярной личностью во всемирных ММА, которому не так важны победы в октагоне, как скандальная известность: Конор заработал за последний год 43 млн евро и стоит на 16-й строчке рейтинга Forbes. Нурмагомедова, к слову, в Топ-50 по заработкам нет.Кроме двух скандальных британцев в рейтинг-листе присутствует еще один боксер из Англии Энтони Джошуа, чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе – 19-е место и 42 млн евро прибыли. На 20-й строчке расположился американский экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (41 млн евро), на 30-й – действующий чемпион WBA в среднем весе мексиканец Сауль Альварес (33 млн евро).Как уже сообщали 33Live.RuRu, лидером рейтинга в этом году стал теннисист из Швейцарии Роджер Федерер (98 млн евро), опередивший двух главных звезд футбола – португальца Криштиану Роналду (95 млн евро) и аргентинца Лионеля Месси (94 млн евро).