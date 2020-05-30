Девушка при помощи услуги "мобильный банк" совершила перевод денежных средств со счета потерпевшего на свой.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).Предварительным следствием установлено, что в декабре 2019 года обвиняемая приобрела в салоне связи новую сим–карту, к которой была подключена услуга «мобильный банк» прежнего владельца номера. Девушка при помощи данной услуги совершила несколько переводов денежных средств со счета потерпевшего на свой, похитив 8 тысяч рублей.Обнаружив пропажу имущества, мужчина обратился в полицию. Личность подозреваемой была установлена.Девушка созналась в содеянном. В ходе следствия фигурантка возместила потерпевшему причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.