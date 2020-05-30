Эксперты Роскачества исследовали в студии телеканала Россия 1 самые популярные марки бутилированной воды, которая стала героиней новой программы Тест. Ведущий Евгений Рыбов вместе с экспертами исследовал образцы и искал ответы на вопросы: сколько воды нужно пить каждый день, чем бутилированная вода отличается от водопроводной, какое количество воды может убить человека и как маркетологи обманывают нас, предлагая волшебную воду за большие деньги?

Эксперты "Роскачества" исследовали в студии телеканала "Россия 1" самые популярные марки бутилированной воды, которая стала "героиней" новой программы "Тест". Ведущий Евгений Рыбов вместе с экспертами исследовал образцы и искал ответы на вопросы: сколько воды нужно пить каждый день, чем бутилированная вода отличается от водопроводной, какое количество воды может убить человека и как маркетологи обманывают нас, предлагая "волшебную" воду за большие деньги?Участниками теста стали 5 популярных марок воды средней ценовой категории:"Новотерская","Шишкин лес","Аква минерале","Святой источник","Липецкая росинка".Воду исследовали более чем по 100 показателям: качество, безопасность, вкус и др. Россиян чаще всего интересует, откуда берется вода в бутылках? Не наливают ли производители обычную воду из-под крана? Почему стоимость разных брендов воды может отличаться в два-три, а то 10 раз? В какой таре лучше покупать воду – пластиковой или стеклянной?Знаете ли вы, что употребление плохой воды может на 25% сократить длительность жизни?Главный эксперт "Роскачества" Елена Саратцева рассказала, что на этикетке должен быть указан источник происхождения воды – номер скважины, если вода природного происхождения, или место розлива, если вода неприродная, дополнительно очищенная и обогащенная микроэлементами. Оба типа воды безопасны, какую покупать – решает потребитель.За год в России выпивается 15 миллиардов литров бутилированной водыПри недостаточной очистке в воде, взятой из водопровода, могут быть обнаружены соединения хлора. Нитраты попадают в воду из почвы, в которой есть удобрения с этой химией или рядом с источником воды – промышленные отходы. Если пить каждый день такую опасную воду, то эти яды могут спровоцировать развитие раковых заболеваний.97% воды на планете непригодна для питьяВсе мы помним сказки про "живую" и "мертвую" воду. Они имеют под собой вполне научную основу: оказывается, у воды есть положительный и отрицательный заряды – окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). "Мертвая" вода имеет положительный заряд, а "живая" — отрицательный, как и у жидкости в организме человека. Поэтому вода с отрицательным ОВП – особенно полезная, а с положительным – "мертвая" – бесполезная. Вода из артезианских скважин как раз и содержит отрицательный ОВП. Однако через 15–20 минут контакта с кислородом, она получает положительный ОВП и теряет свои свойства.Может ли пластиковая бутылка отравить воду?Пластиковая бутылка (ПЭТ-тара) изготавливается из безопасного пищевого пластика полиэтилентерефталата. Однако при неправильном хранении пластик может выделяться в воду: при нарушении сроков хранения, при нарушении температурного режима (большинство образцов воды должны храниться при температуре от +2 до +20 градусов). Хранение воды в бардачке или багажнике, просто на солнце приводит к нагреву тары, органические соединения из тары выделяется в воду. К примеру, дибутилфталат – яд, вызывающий токсический гепатит. Кроме того, он может нанести вред эндокринной и нервной системам, вызывать бесплодие и спровоцировать развитие рака.Всех этих минусов лишена стеклянная тара. И еще важный плюс – в стекле вода хранится в два раза дольше, чем в пластике – два года против одного. Но есть и минусы: вода в стеклянной бутылке стоит в два раза дороже. Такая тара тяжелее пластика и может разбиться.Сколько воды надо пить в день взрослому человеку, чтобы быть здоровым?Нет определенных норм потребления воды! Все конкретные цифры – это уловки диетологов и маркетологов. У каждого человека – свои нормы. Питьевой режим зависит от физической активности человека, климата, в котором он проживает, состояния здоровья и прочих факторов.Зависит ли качество воды от цены?Себестоимость литровой бутылки воды в среднем 10 рублей. Дальше прибавляются затраты на маркетинг до 3%. Плюс примерно столько же добавляют к стоимости магазины. А это значит, что большую часть денег мы отдаем за наценку и рекламу продукта.Результаты исследованийЕлена Саратцева отметила, что по результатам исследований на российский Знак качества может претендовать только образец воды "Новотерская". Вода "Шишкин лес" содержит повышенное количество натрия, зато отмечается недостаток по кальцию и магнию. "Аква минерале" грешит теми же недостатками, плюс вода слишком мягкая и может способствовать более ускоренному образованию органики, попросту говоря, быстрее "зацветать". У "Святого источника" недостаток натрия и кальция, зато вода богата магнием, калием, фтором. "Липецкая росинка" содержит много нитратов и при регулярном употреблении может нанести потенциальный вред здоровью. В воде недостаточное количество минеральных веществ, отмечен экспертами посторонний запах.1 место и потенциальное право получения российского Знака качества – вода "Новотерская".2 место – "Шишкин лес"3 место – "Аква Минерале"4 место – "Святой источник"5 место – "Липецкая росинка".Таковы очередные результаты проекта "Тест" на телеканале "Россия 1". Эксперты "Роскачества" провели независимые исследования и выяснили, какой продукции стоит отдать предпочтение. Вы можете ознакомиться с результатами прошлых тестирований на сайте 33Live.RuRu. Ранее экспертов "Роскачества" удивили итоги исследований "русских сливок" – сметаны.