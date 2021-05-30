30.05.2021

2021-05-30 15:45:04

Александра Баранова возрождает меленковскую детскую игрушку

Куколка Меленка. Возможно скоро мы услышим о новом бренде меленковских мастеров. Как родилась идея?- узнала Мария Городская.



Меленка, - так называет Александра Баранова эту маленькую куколку. Руководитель народного коллектива занимается не только театром, но ещё и возрождением меленковской детской игрушки. А связана с ней очень интересная история. В коллектив "Макошь" приходят мастерицы со знанием самобытных ремёсел, которые передаются из поколения в поколение. Ираиде Фёдоровне, одной из них, историю рассказала её мама. В детстве папа из города привёз ей маленькую керамическую куколку. Вся семья стала думать, как её назвать.



Александра Баранова, руководитель народного коллектива "Макошь" Дома культуры г. Меленки: «Она говорит: "Она такая маленькая и миленькая, я назову её Меленка". И вот такая вот история о кукле Меленке запомнилась, и мы решили, что нужно поднять эту тему и создать коллекцию кукол. Мы даже начали уже просматривать, как она может выглядеть. И мы думаем, что это действительно должна быть небольшая кукла, как символ любви к природе, и она обязательно должна держать в руках птичку или какое-то животное».



Скоро коллекцию пополнят куклы-девочки, которые в руках будут держать кошечку или зайчика. Это обязательный атрибут - символ доброты и заботы. Помогают создавать таких куколок дети - в группе 20 человек.



Александра Баранова, руководитель народного коллектива "Макошь" Дома культуры г. Меленки: «Мы уже добились определённых успехов. И у нас уже есть исполнение свистулек. Сейчас я вам посвищу, вы послушаете. Это тоже определённое волшебство. Как можно из того материала, который у нас находится в земле, по которому мы ходим, такое получается».



Творческие идеи для создания разных кукол придумывают дети, а преподаватели передают им народные меленковские традиции.



Александра Баранова, руководитель народного коллектива "Макошь" Дома культуры г. Меленки: «Поскольку есть тема меленковского крестьянского костюма, мы хотим дальше эту тему развивать. И мы хотим создать коллекцию керамики-текстиля, где будут у нас панно в исполнении керамики, с использованием текстиля. И так же у нас будут керамические куклы. Одна из кукол в процессе подготовки. Если поближе подойти посмотреть, это женщина-крестьянка, с мальчиком, там лошадка у него стоит. То есть это тема как раз меленковского костюма».



Пока эту куклу не запекли в печи, она белого цвета и глина, из-за испарения влаги, потрескалась. Но это дело поправимое - после высокой температуры кукла с мальчиком и лошадкой приобретёт красивый песочный оттенок. Тогда её можно будет разрисовать, чтобы наглядно показать детям и взрослым детали меленковского костюма.



Мария Городская, Андрей Синягин



"Вести-Владимир"