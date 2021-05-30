Более 100 обращений поступило в ситуационный центр электронного предварительного голосования Единой России в Москве с 24 мая. Большая часть из них касалась регистрации, а также кибератак.

Более 100 обращений поступило в ситуационный центр электронного предварительного голосования "Единой России" в Москве с 24 мая. Большая часть из них касалась регистрации, а также кибератак.«В течение шести дней работы ситуационного центра Регионального организационного комитета поступило 114 звонков от избирателей и зарегистрированных кандидатов предварительного голосования. Например, люди спрашивали, можно ли проголосовать не по месту регистрации. Волонтеры объясняли, что отдать голос можно только по участку, где человек зарегистрирован», – сказали в пресс-службе партии.Пик звонков с сообщениями о сбоях в работе сайта для голосования пришелся на 24 мая. Однако в центре были готовы к подобным ситуациям, подчеркнули в пресс-службе партии. IT-специалисты быстро реагировали на сигналы о попытках вмешаться в ход голосования и вовремя отражали атаку. Таким образом технические сбои при процедуре были сведены к минимуму.Сейчас специалисты в штатном режиме продолжают собирать данные о ходе голосования и отслеживать спорные ситуации. В пресс-службе партии особо отметили, что грубых нарушений в этом году зафиксировано не было.«Мы учли все неточности, которые возникли во время организации голосования по поправкам. Тогда все голосовавшие были объединены в один блокчейн. В этот раз мы применили систему мультичейна – она позволяет объединять несколько блокчейнов в один. Голосующих разделили на группы по условным «электронным участкам». Для каждой группы голосующих — свой блокчейн. В системе сайта нет мест, где можно допустить ошибки, которые позволяли бы условному хакеру близко к ней «подойти», она успешно прошла проверку. Все данные зашифрованы, а бюллетени анонимны», – сказали в пресс-службе.Помимо программистов и специалистов по информационной безопасности, в столичном ситуационном центре работают члены федерального организационного оргкомитета, сотрудники центрального исполкома партии и юристы. Они также следят за тем, чтобы выборы проходили согласно закону.Контроль ситуационного центра над электронным голосования продлится до утра 31 мая. После этого дня продолжит работать горячая линия для кандидатов и избирателей: 8 (495) 788-65-08 и 8(496) 788-14-67. На нее можно позвонить, чтобы задать все вопросы, связанные с предварительным голосованием.