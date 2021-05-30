30.05.2021

2021-05-30 12:40:04

Неожиданный ракурс: каким видят Владимир гости города

За последние несколько лет Владимир преобразился. Появились новые школы, детские площадки, торговые центры, скверы. Но идет ли городская инфраструктура в ногу со временем? Или есть заброшенные места, в которые нужно вдохнуть жизнь? О плюсах и минусах городских улиц - Анастасия Сахарова.



Казалось бы, мы находимся на Большой Нижегородской - главной артерии города. Но стоит сделать пару шагов - и прямо за остановкой мы видим лес. Он вырос здесь за последние 10 лет - тогда здесь расчистили площадку, но так ничего и не построили. А теперь это место выглядит заброшенным и даже мрачным.



Напротив лесного "бурьяна" - еще один объект со знаком "вопрос". Забор закрывает вид на город. На воротах надпись: "ведутся археологические раскопки". Но срок их окончания - июнь 2020-го. В городской администрации «Вестям» пояснили: на этом месте построят жилой дом. Работы начнутся совсем скоро.



Сквер, посвященный семикратному олимпийскому чемпиону, гимнасту Николаю Андрианову на той же Большой Нижегородской - как раз удачный пример, как может преобразиться небольшая придомовая территория. В доме по соседству жил прославленный спортсмен. Поэтому установить памятник и привести территорию в порядок было делом чести.



Любовь Бурда, двукратная олимпийская чемпионка, вдова Николая Андрианова: «Это не только большие организации, Олимпийский комитет, наша федерация давала деньги, давали деньги и обычные люди, поймите».



Владимир Андрианов, президент Фонда памяти Николая Андрианова: «Мы отдали свой долг перед отцом. Этот памятник был нужен не нашей семье, он был нужен всем владимирцам».



Но есть и другие территории, требующие внимания. Несколько лет назад покататься на лыжах и сноуборде можно было прямо в центре Владимира. Но подъемники признали нерентабельными. Трасса закрылась, казалось бы, навсегда. Хотя с закрытия прошло уже более пяти лет, площадка, откуда открывается еще один живописный вид на основные достопримечательности, осталась брошенной. А в нескольких сотнях метров от нее - храм Архангела Михаила и областная филармония. Проходимость немалая. Елена Батеевская была во Владимире 40 лет назад. И по ее словам, город должен поддерживать свою уникальность - панорамные виды почти из любой точки.



Елена Батеевская: «Рельеф замечательный. Благодаря рельефу в городе есть такие площадки смотровые. И замечательные виды. Жалко, что за Клязьмой сейчас застраивается . Но все равно ощущение простора осталось».



Пешеходная Георгиевская - первая достопримечательность во всех путеводителях о Владимире. В 2016 году она стала настоящим подарком городу. Ирина и Виктор Бакулины живут в Кольчугине, иногда гуляют по областному центру. Сегодня они впервые на обновленной пешеходной. Вспоминают, как шло строительство: разбитая дорога, техника, большегрузы, храм в плачевном состоянии.



Ирина и Виктор: «Брусчатки не было, ничего. И было все так неприглядно. Обочины были, рытвины, ямы. А сейчас здесь брусчатка, изменилось всё очень хорошо.-Красота? - Да, это правда! Даже не узнали. Начинаем завидовать».



Георгиевскую улицу называют владимирским "Арбатом". Она единственная пешеходная, и туристам здесь есть что посмотреть: старая аптека, Георгиевская церковь 18 века, несколько смотровых площадок. Но достаточно ли во Владимире одной такой улицы для прогулки?



Анастасия Сахарова. Егор Герасимов



«Вести-Владимир»