Она назначается только при отсутствии долгов за ЖКХ или заключения соглашения об их погашении.

Во Владимирской области ежегодно жилищной субсидией пользуются более 50 тысяч семей. За четыре месяца 2021 года указанная мера поддержки предоставлена уже 50360 получателям. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Средний размер выплаты составляет 2236 рублей. Более 62% получателей - это одиноко проживающие пенсионеры. У 32,2% компенсации за ЖКУ полностью покрывают расходы на оплату «коммуналки».«По закону, на субсидию претендуют граждане, чьи расходы превышают 22% от совокупного дохода. Для одиноких пенсионеров порог снижен до 18%», - уточнили в Белом доме.При обращении за выплатой человек должен представить сведения о доходах. С 16 апреля соцзащита перешла на очный режим работы и принимает документы непосредственно в учреждении.«Она назначается только при отсутствии долгов за ЖКХ или заключения соглашения об их погашении», - гласит законодательство.Нормативка, регулирующая предоставление мер социальной поддержки, размещена на официальном департамента соцзащиты в разделе «Законодательство».