Четыре дня назад наш коллега отметил день рождения.

Во Владимире на 38-ом году скончался журналист и депутат Законодательного Собрания региона Иван Лютков. Четыре дня назад наш коллега отметил день рождения.Иван Лютков родился во Владимире 26 мая 1984 года. Окончил Владимирский государственный университет. С 2005 года работал в средствах массовой информации. Был избран депутатом Заксобрания области седьмого созыва по спискам ЛДПР. Занимался вопросами, относящимися к социальной сфере.По предварительным , он умер от хронического заболевания, которым давно страдал. Родители нашли тело сына в квартире на Верхней Дуброве.О дате, времени и месте прощания будет сообщено позднее. Журналиста похоронят в Камешковском районе.Редакция «Аиф-Владимир» выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана. Светлая ему память.