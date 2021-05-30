30 мая из жизни ушёл наш коллега, телеоператор и журналист «Шестого канала» Иван Лютков. Буквально несколько дней назад, 26 мая Ваня отметил своё 37-летие. Он окончил ВлГУ по специальности

30 мая из жизни ушёл наш коллега, телеоператор и журналист «Шестого канала» Иван Лютков. Буквально несколько дней назад, 26 мая Ваня отметил своё 37-летие. Он окончил ВлГУ по специальности «Журналистика». В 2005 году Ваня пришёл на наш канал, который тогда носил название «ТВ-6 Владимир». Он работал телеоператором. Затем он стал новостным журналистом и ведущим проекта