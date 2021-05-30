Ребятам рассказали про воспитанников ЦКС, их особенностях, служебных задачах и о подготовке к работе по различным направлениям...

Полицейские-кинологи провели экскурсию с целью популяризации системы МВД для студентов Щелковского колледжа.В гости к кинологам ВАО приехали будущие коллеги, студенты 2 курса ГБПОУ «Щелковский колледж», обучающиеся по специальности «Кинология». Для ребят были организованы показательные выступления подопечных Центра – немецких овчарок Тайфуна и Миры, лабрадора Тоси и щенков породы малинуа.Старший инспектор-кинолог капитан полиции А. Боголюбова рассказала про воспитанников ЦКС, их особенностях, служебных задачах и о подготовке к работе по различным направлениям. Инспектор-кинолог старший лейтенант И. Семенов показал, как проходит тренировка их питомцев, как они обнаруживают наркотические средства на практике и «берут след».В мероприятии также приняли участие инспектор-кинолог ЦКС УВД по ВАО старший лейтенант полиции В. Неделина, инспектор-кинолог ЦКС УВД по ВАО лейтенант полиции М. Парамонова, младший инспектор-кинолог ЦКС УВД по ВАО сержант полиции Я. Ванесьян.Гости остались довольны, ведь не каждый день можно провести в Центре кинологической службы, еще и с такими эмоциями.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73