Оба остались в живых.

Днём 27 мая в поисково-спасательный отряд Коврова поступил силгнал от жителей одного из домов по улице Грибоедова. В квартире на втором этаже женщина кричала и звала на помощь.По прибытию на место вызова спасатели обнаружили, что закрыта тамбурная дверь, а женщину очень плохо слышно.Как сообщил Михаил Быков в своём паблике Вконтакте «Заметки спасателя», попасть в жильё через окно также не представлялось возможным. Они были закрыты на глухие решётки.«Удалось открыть одну створку окна. Пострадавшая крикнула, чтобы ломали дверь. Она упала и не могла встать. Дежурная смена сломала замок и попала внутрь. После осмотра, её транспортировали на кровать. Женщине было рекомендовано вызвать скорую», - поделился Михаил Быков подробностями происшествия.В практике ковровского спасательног отряда уже был подобный случай. Но там соседи двое суток игнорировали крики мужчины. После того, как пенсионер перестал кричать они всё-таки решили позвонить по экстренному номеру.Как выяснилось, на него упал шкаф и придавил руку. Подняться самостоятельно мужчина не смог.Спасатели обнаружили пострадавшего живым, но рука уже почернела и покрылась волдырями. Ему оказали первую помощь и передали медикам.