Однако конкретные сроки пока не называются.

На заседании благотворительного фонда «Владимирская Русь», который занимается восстановлением православных храмов и святынь Владимирской области, стала известна дальнейшая судьба стены Свято-Троицкого женского монастыря, в середине апреля.«Хочу подчеркнуть, что ремонту предшествует сложный порядок - экспертиза, разработка проектной документации, а уже потом реставрация. Эти процессы запущены. Объект будет восстановлен, - сообщил Владимир Сипягин.Однако конкретные сроки начала работ пока не называются.«Из-за особого статуса монастыря, после обвала сооружения, мы не предпринимали никаких действий. Возвели лишь временный металлический забор», - уточнили в Муромской епархии.Напомним, что в местной святыне хранятся мощи благоверных Петра и Февронии Муромских.