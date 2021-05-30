В 33 регионе оно проходило по смешанной системе. 30 мая в 20.00 завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». Во Владимирской области оно проходило по смешанной системе. В

В 33 регионе оно проходило по смешанной системе. 30 мая в 20.00 завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». Во Владимирской области оно проходило по смешанной системе. В течение недели, с 24 мая жители Владимирской области выбирали участников праймериз в онлайн-формате на сайте pg.er.ru. 30 мая в 8.00 до 20.00 были открыты участки для очного голосования на