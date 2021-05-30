Губернатор провёл рабочую встречу с депутатами Государственной Думы Максимом Зайцевым и Андреем Кузьминым.

Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочую встречу с депутатами Государственной Думы Максимом Зайцевым и Андреем Кузьминым, которые посетили Владимирскую область. На совещании также присутствовал сенатор Александр Пронюшкин.«Обсудили законодательные инициативы. Заручился поддержкой коллег по некоторым важным вопросам и внёс предложение, которое может лечь в основу проекта закона, который ограничит отток кадров из государственного здравоохранения в частные клиники», - написал в соцсетях глава региона.Владимир Владимирович считает, что вместе с шагами по привлечению медиков, которые предприниматют областные медучреждения, принятие федерального закона положительно отразится на всей медицине страны.