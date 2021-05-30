Четыре дня назад наш коллега отметил день рождения.

Во Владимире на 38-ом году скончался журналист и бывший депутат Законодательного Собрания региона Иван Лютков. Четыре дня назад наш коллега отметил день рождения.Иван Лютков родился во Владимире 26 мая 1984 года. Окончил Владимирский государственный университет. С 2005 года работал в средствах массовой информации. Был избран депутатом Заксобрания области седьмого созыва по спискам ЛДПР. Занимался вопросами, относящимися к социальной сфере.О дате, времени и месте прощания будет сообщено позднее.Редакция «Аиф-Владимир» выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана. Светлая ему память.