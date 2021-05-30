Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 494 человек

Во Владимирской области на 30 мая коронавирус подтвержден у 52 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Во Владимире инфекция диагностирована у 11 человек. Ещё шесть жителей подхватили болезнь в Муромском районе, пятеро заболели в Гусь-Хрустальном, четыре человека заразились в Александровском и столько же в Петушинском и Юрьев-Польском, по трое заболевших — в Ковровском и в Кольчугинском, по двое — в г. Радужный, в Киржачском и Собинском районах, по одному новому случаю в Селивановском, Вязниковском, Камешковском, Меленковском, Суздальском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 494 человек.