Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем-телеграм канале рассказал о попытке главы Европарламента Давида Сассоли набрать политический вес с помощью предстоящей встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем-телеграм канале рассказал о попытке главы Европарламента Давида Сассоли набрать политический вес с помощью предстоящей встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена.Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена обещает стать событием, к которому будет привлечено внимание всей мировой общественности.Не удивительно, что именно ее решил использовать Давид Сассоли для того, чтобы попытаться заявить о себе и о возглавляемой им структуре – Европарламенте – как о более серьезном игроке. В частности, Брюссель уже обратился к Вашингтону с предложением выступить с совместным заявлением 15 июня накануне саммита."К чему же призывает Европарламент? Предлагает меры для снижения напряженности? Нет", – подчеркнул Вячеслав Володин.Как заметил председатель нижней палаты российского парламента, активность европейской структуры свелась к успевшим набить оскомину тезисам о неких "враждебных действиях" со стороны Москвы. Не обошлось и без требований ужесточить антироссийские санкции."По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным", – объяснил смысл таких шагов Вячеслав Володин. По его мнению, Давид Сассоли намеревется создать для встречи двух президентов негативный фон, благодаря чему сам он сможет набрать политическиеочки.Подобный подход спикер Госдумы считает безответственным. Срывая потенциальные соглашения между Россией и США европейцы рубят сук, на котором сидят сами, уверен Вячеслав Володин. Он напомнил, что благополучие и мир на европейском континенте во многом зависит именно от того, в каких отношениях находятся Москва и Вашингтон."Правильно европейским политикам ответить самим себе, только честно:можно ли ради сохранения власти ликвидировать парламентские партии и закрывать оппозиционные СМИ;можно ли в демократическом государстве лишить значительную часть населения права учиться и говорить на родном языке – тоже чтобы сохранить власть;можно ли стрелять в своих граждан, истязать их и лишать социальной помощи – во имя сохранения собственной власти;можно ли при разгоне демонстрантов использовать слезоточивый газ, резиновые пули, собак, бить струями воды, чтобы оградить власть от людей;можно ли принимать недружественные решения и вводить санкции на основе бездоказательных обвинений?" – уверен Вячеслав Володин.Таких вопросов, добавил он, много. Однако ответ на них один и он отрицательный. Однако во многих странах, которые считают себя демократическими, очевидное "нет" почему-то превращается в "да".Председатель Госдумы напомнил о действиях Петра Порошенко и Владимира Зеленского на Украине, протеста по которым со стороны Европарламента так и не последовало. Как не было слышно европейских возмущений из-за чрезмерной жестокости при разгоне протестных акций.Не замечают в Европарламенте и нарушение права людей обучаться на родном языке на Украине и в прибалтийских государствах. "Впрочем, что спрашивать, если вы даже не подаете голос, чтобы помочь правозащитникам, которые подвергаются преследованию, сидят в тюрьмах?", – заметил спикер Госдумы."Было бы правильно вначале разобраться в себе. Какие ценности защищаете и несете в мир? Вообще какие у вас цели? Определились бы", – посоветовал Володин.Он отметил, что ознакомился с проектом заявления Европарламента и ясно увидел, что в нем не идет речи о защите прав человека и демократии. Скорее документ можно рассматривать в качестве жалкой попытки напомнить о себе и вклиниться в диалог.Однако авторитет в политике невозможно заработать не предлагаю позитивную повестку. А отсутствие построенных на принципах доверия, открытости и взаимности отношений не поможет получить уважение. Важна и требовательность, направленная, в первую очередь, к себе.