Во Владимире 22-летний водитель «ВАЗа» в нетрезвом виде устроил погоню от сотрудников ГИБДД, в результате которой был задержан после столкновения с двумя припаркованными на Нижней Дуброве

Во Владимире 22-летний водитель «ВАЗа» в нетрезвом виде устроил погоню от сотрудников ГИБДД, в результате которой был задержан после столкновения с двумя припаркованными на Нижней Дуброве автомобилями. Ночью 28 мая инспекторы ГИБДД проводили рейд по задержанию водителей в нетрезвом виде, когда на их «радаре» появилась отечественная легковушка, совершавшая опасные маневры. Требования полиции остановиться водитель проигнорировал,