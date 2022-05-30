В водоемы Владимирской области выпустят 2,8 млн штук молоди стерляди в 2022 году, сообщили в областной администрации 30 мая. Стерлядь, включенную в Красную книгу Владимирской области, удается

В водоемы Владимирской области выпустят 2,8 млн штук молоди стерляди в 2022 году, сообщили в областной администрации 30 мая. Стерлядь, включенную в Красную книгу Владимирской области, удается спасти благодаря искусственному воспроизводству. Подобная работа ведется вот уже несколько лет и дает результаты: по словам ученых, популяция рыбы в регионе увеличилась. «На сегодняшний день Владимирская область является