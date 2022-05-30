Как попасть в большое кино? Из провинции, без связей? Своей историей успеха с Анастасией...

Как попасть в большое кино? Из провинции, без связей? Своей историей успеха с Анастасией Сахаровой поделился актер из Радужного Андрей Нестеренко.Кинокопия голливудского фильма "Красивый парень" американского режиссера Феликса Ван Грунингена - работа Андрея Нестеренко, актёра из Радужного.Андрей Нестеренко, актёр:- Интересная деталь, что ты ее дублируешь на английском языке. Что это за эксперимент, расскажи?- Я подумал, если меня пока не снимают в Голливуде, я снимусь сам.Сегодня Андрей Нестеренко уже снимается в кино. А его ролики набирают сотни тысяч просмотров в сети.А 13 лет назад на этой школьной сцене он покорил своих первых зрителей.Андрей Нестеренко, актёр:-Вот с этого как раз все началось, я пел песни.И побеждал почему-то, я не знаю. У меня есть видео, где там сидит девочка и закрывает уши, как я пою. Хотя всем остальным нравится, безусловно.У Андрея Нестеренко уже есть свой музыкальный дуэт с коллегой по съемочной площадке в сериале "Я заберу твою семью".Первая учительница Андрея Елена Журавлева разглядела в нем талант много лет назад. Уже тогда он подражал голосам.Елена Журавлева, первая учительница Андрея:-В первую очередь я люблю мальчишек. И что мне бросилось, он был очень симпатичный! Очень внимательно всегда смотрел, слушал, запоминал. И всегда меня копировал.Сейчас за автографом молодого актёра выстраивается очередь поклонниц.-Я сериал смотрела..- Какой?- Я не помню! Он очень красивый, очень харизматичный, очень..- Очень красивый.А настоящие мужчины обращают внимание на другие качества.Кирилл Быков:-Андрея я еще видел с первого класса. Он был забавным мальчиком, учился все 11 классов на одни пятерки. И желаю ему, чтобы у него была большая зарплата, собственная семья, дети и жена.Тяга к знаниям у Андрея была всегда. По словам актера, если бы кинокарьера не задалась, он сыграл бы свою роль в нанотехнологиях. В актерской среде связей не было. Но Андрей Нестеренко сам поступил во ВГИК, где попал к мастеру Юрию ИльяшЕвскому, у которого в свое время учились Николай Караченцев и Мила Йовович.Андрей Нестеренко, актёр:-Актер же может, правильно, зазнаться и остановиться?-Зазнаться и остановиться может, да. Стремление учиться - в профессии актера - основная вещь. Без неё нельзя никак. Что-то получилось.. Но потом ты смотришь, а там - ой, еще очень далеко!Фотография выпускника школы № 2 Радужного украшает школьную Книгу Почета. Пусть пока не Оскар, но уже вдохновляет ребят помладше.Анастасия Журавская, ученица школы №2 г.Радужный:-На самом деле у меня есть такая детская мечта стать актрисой. И в нашем городе, в нашей школе учился человек, который стал актером. И это действительно придает уверенности и мотивации.В этом году на большом экране зрители увидят фильм" Я хочу!Я буду!", где наш земляк сыграл одну из главных ролей- в тандеме с Екатериной Гусевой. Его личная история на "фабрике грёз" доказывает: мечты сбываются.17 июня Андрей Нестеренко приглашает на свои выступления в Зед клубе Владимира. Присоединяйтесь.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.