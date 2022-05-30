Как попасть в большое кино? Из провинции, без связей? Своей историей успеха с Анастасией...
Как попасть в большое кино? Из провинции, без связей? Своей историей успеха с Анастасией Сахаровой поделился актер из Радужного Андрей Нестеренко.
Кинокопия голливудского фильма "Красивый парень" американского режиссера Феликса Ван Грунингена - работа Андрея Нестеренко, актёра из Радужного.
Андрей Нестеренко, актёр:
- Интересная деталь, что ты ее дублируешь на английском языке. Что это за эксперимент, расскажи?
- Я подумал, если меня пока не снимают в Голливуде, я снимусь сам.
Сегодня Андрей Нестеренко уже снимается в кино. А его ролики набирают сотни тысяч просмотров в сети.
А 13 лет назад на этой школьной сцене он покорил своих первых зрителей.
Андрей Нестеренко, актёр:
-Вот с этого как раз все началось, я пел песни.И побеждал почему-то, я не знаю. У меня есть видео, где там сидит девочка и закрывает уши, как я пою. Хотя всем остальным нравится, безусловно.
У Андрея Нестеренко уже есть свой музыкальный дуэт с коллегой по съемочной площадке в сериале "Я заберу твою семью".
Первая учительница Андрея Елена Журавлева разглядела в нем талант много лет назад. Уже тогда он подражал голосам.
Елена Журавлева, первая учительница Андрея:
-В первую очередь я люблю мальчишек. И что мне бросилось, он был очень симпатичный! Очень внимательно всегда смотрел, слушал, запоминал. И всегда меня копировал.
Сейчас за автографом молодого актёра выстраивается очередь поклонниц.
-Я сериал смотрела..
- Какой?
- Я не помню! Он очень красивый, очень харизматичный, очень..
- Очень красивый.
А настоящие мужчины обращают внимание на другие качества.
Кирилл Быков:
-Андрея я еще видел с первого класса. Он был забавным мальчиком, учился все 11 классов на одни пятерки. И желаю ему, чтобы у него была большая зарплата, собственная семья, дети и жена.
Тяга к знаниям у Андрея была всегда. По словам актера, если бы кинокарьера не задалась, он сыграл бы свою роль в нанотехнологиях. В актерской среде связей не было. Но Андрей Нестеренко сам поступил во ВГИК, где попал к мастеру Юрию ИльяшЕвскому, у которого в свое время учились Николай Караченцев и Мила Йовович.
Андрей Нестеренко, актёр:
-Актер же может, правильно, зазнаться и остановиться?
-Зазнаться и остановиться может, да. Стремление учиться - в профессии актера - основная вещь. Без неё нельзя никак. Что-то получилось.. Но потом ты смотришь, а там - ой, еще очень далеко!
Фотография выпускника школы № 2 Радужного украшает школьную Книгу Почета. Пусть пока не Оскар, но уже вдохновляет ребят помладше.
Анастасия Журавская, ученица школы №2 г.Радужный:
-На самом деле у меня есть такая детская мечта стать актрисой. И в нашем городе, в нашей школе учился человек, который стал актером. И это действительно придает уверенности и мотивации.
В этом году на большом экране зрители увидят фильм" Я хочу!Я буду!", где наш земляк сыграл одну из главных ролей- в тандеме с Екатериной Гусевой. Его личная история на "фабрике грёз" доказывает: мечты сбываются.
17 июня Андрей Нестеренко приглашает на свои выступления в Зед клубе Владимира. Присоединяйтесь.
Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.