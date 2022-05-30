Проблемы, которые поднимали зимой, власти решили.

Строительство Рпенского проезда во Владимире возвращается в график работ. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Проблемы, которые поднимали зимой, решили. К осени будут вестись работы по самому мосту. Отстаём по финансированию. Объект подорожал, как и все в строительстве, но сейчас он в хорошем темпе. Основной вопрос решена работы ведутся», - подчеркнул губернатор.Глава региона также обратил внимание на жалобы владимирцев, касающихся разбитых дорог из-за возведения магистрали.«Здесь как со строительством М-12. Когда строится большой объект, нельзя уйти от разрушений. Стройка закончится, техника уйдет и дороги восстановят», - резюмировал он.