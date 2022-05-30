Точную цифру глава региона не назвал.

Александр Авдеев объяснил, почему не собирается тиражировать информацию о потерях среди владимирцев во время военной операции на Украине. Врио губернатора отметил, что с начала СВО в соседнем государстве погибло более 20 уроженцев 33-го региона.«В текущей международной обстановке не надо торговать этой информацией. Одно дело - отдать дань уважения и воздать почести военнослужащим, другое дело - подогревать эту тему, давая повод трактовать события в выгодном врагам нашей страны свете. Это не та информация, на которой можно хайповать! Я её тиражировать не буду и вам не рекомендую», - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов.Глава региона отметил, что семьям всех погибших будут оказаны необходимые меры господдержки.Добавим, что Владимирская область возьмёт шефство над городом Докучаевск, в котором проживает 37 тысяч человек. Вскоре на Донбасс отправится первая группа для оценки ущерба. Владимирские власти помогут с восстановлением коммунальной инфраструктуры и других объектов.