Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал строительство проблемного Рпенского проезда в областном центре на пресс-конференции 30 мая. Врио главы региона

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал строительство проблемного Рпенского проезда в областном центре на пресс-конференции 30 мая. Врио главы региона отметил хорошие темпы строительства проезда, а также сказал, что все трудности организации были решены: «Проблемы, которые поднимали зимой, решили. К осени будут вестись работы по самому мосту. Отстаем по финансированию. Объект подорожал, как и