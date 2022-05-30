На злоумышленников завели уголовное дело. Девушку заключили под стражу, а её сообщника отправили под домашний арест.

В Гусь-Хрустальном задержали 37-летнего наркодилера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.У мужчины изъяли обмотанный скотчем свёрток с героином массой 110 граммов. Фигурант пояснил, что запрещённые вещества ему передала на хранение 29-летняя знакомая. Оперативники взяли и её.«Женщина пояснила, что наркотики покупались в Москве для продажив Гусь-Хрустальном районе», - уточнили в МВД.На злоумышленников завели уголовное дело. Девушку заключили под стражу в СИЗО, а её сообщника отправили под домашний арест.